Osman Zeki Korkmaz: Bu maç bizim için güzel bir ders oldu

Sivasspor, 1. Lig'in ilk karşılaşmasında konuk olduğu Erzurumspor FK karşısında 2-0 mağlup oldu.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"UZUN VADEYİ DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Korkmaz, şunları dedi:

Sivasspor ligden düştükten sonra bir kadro değişimi yaşadı. Pek çok oyuncu takımdan ayrıldı. Bu sezon Sivasspor'u tekrar eski günlerine döndürmek için bir kadro yenilenmesi içerisindeyiz. Fakat ilk resmi maçta gördüğümüz tabloyu, ben antrenör olarak herkesten daha acımasız şekilde analiz etmek zorundayım. Yoksa kendi kendimizi kandırırız. Özellikle hücum üretme konusunda bugün beklentimizin çok altındaydık. Maçtan hemen bir gün önce sorunlar başladı. Bekir Turaç ısınmada rahatsızlık hissetti ve maça başlayamayacağını söyleyince, mevcut kadrodan bir çözüm bulmak zorunda kaldık. Bazı oyuncuları da pozisyonu olmadığı yerlerde oynatmak durumunda kaldık. Kulübede de yeni transferler Luan Campos ve Baci vardı ama fiziksel olarak hazır değiller. Teknik adam olarak şöyle bir korkum vardı: bugün Baci'yi sağ kanada almak istedim ama almazsam hamle yapmamış gözükecektik. Maçtan önce '15-20 dakika oynayabilirim' dedi ama daha uzun süre sahada kalmak zorunda kaldı. Sakatlamaktan korkuyoruz, çünkü uzun vadeyi düşünmemiz lazım.

"TAKVİYE YAPMAMIZ ŞART"

Maçın kendileri için güzel bir ders olduğunu da aktaran Korkmaz, şu şekilde konuştu: