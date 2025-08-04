Osman Zeki Korkmaz: Sivaslılar takımıyla gurur duyacak

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sezon öncesi yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kadro planlamalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Korkmaz, birkaç gün içinde bir-iki takviyenin daha yapılabileceğini söyledi. "Sivaslılara, mücadeleci ve gurur duyacakları bir takım izleteceğiz" diyen Korkmaz, özellikle kulübün ekonomik dengelerini gözeterek transfer politikası izlediklerini vurguladı.

"UZUN VADEDE KULÜBÜN GELECEĞİNİ KORUDUK"

Rey Manaj transferiyle başlayan ekonomik rahatlamanın ardından, sahada katkı sağlayacak oyuncuların kadroya dahil edilmesi için titiz bir süreç yürüttüklerini aktaran Korkmaz, "Kısa vadeli çözümler yerine, uzun vadede kulübün geleceğini koruyan bir anlayış benimsedik" dedi. Bu süreçte Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Ahmet Çakmak, Kamil Fidan gibi genç yeteneklerin yanı sıra Benjamin Kimpioka ve Aliou Badji transfer edildi. Hücum hattına ise yeni bir oyuncu takviyesi olasılığı hala gündemde.

"DÜNYADAKİ TÜM SİVASLILARA ÇAĞRIM: BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Taraftarlardan sabır ve destek isteyen Korkmaz, "Bu sezon, kenetlenme ve birlikte güçlenme zamanı. Dünya genelindeki tüm Sivaslılara çağrım, bu takımı yalnız bırakmamaları yönünde. Sahaya karakter koyan, umut vadeden bir Sivasspor olacak" ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Korkmaz, rakiplerinin dengeli bir kadro kurduğunu belirterek, "Zorlu bir mücadele olacak ama biz sahaya disiplinli ve mücadeleci bir oyun koyacağız" dedi.