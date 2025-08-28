Osman Zeki Korkmaz taraftardan zaman istedi

1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, zor bir sezon geçireceklerini sezon başında söylediğini anımsattı.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Ligde geride kalan haftalarda alınan sonuçların herkesin canını sıktığını söyleyen Korkmaz, şunları dedi:

Buradaki bu vazgeçmiş görüntüyü asla kabul etmiyoruz. Teknik adam olarak buradaki sorumluluk bendedir. Sivasspor maç kaybedebilir ama böyle vazgeçmiş bir görüntü veremez.

"ARTIK ONDAN SONRA YÜZDE 100 DEĞERLENDİRME YAPABİLİRİZ"

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada bir veya iki oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini dile getiren Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Artık ondan sonra yüzde 100 değerlendirme yapabiliriz. Çok büyük bir beklenti varken şu anki manzara herkesin canını sıkıyor. Canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak. Sonrasında ikinci devrede bambaşka bir konumda olacağımızı, bambaşka bir plan yapacağımızı ya da bambaşka şeylerden bahsedeceğimizi şimdiden söyleyebilirim.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BU İŞ RAYINA GİRECEK"

Mevcut kadronun ve puan durumunun gerçek Sivasspor'u anlatmadığını ifade eden Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

Birkaç hafta içinde bu iş rayına girecek. Çok kısa sürede, bir adım attıktan sonrası çok rahat gelecek. Şu anki pek çok şey fiziksel, taktiksel, yetenekle alakalı değil, psikolojik. Yani kaybetmeye alışmış, arka arkaya düşmüş bir takımın 'yine mi kaybedeceğiz?' psikolojisi var. Hayır, yine kaybetmeyeceğiz. Bir yerde yumruğu vuracağız, ayağımız yere basacak ve gerisini getireceğiz.

ANTRENMAN

1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerindeki idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik maç yaptı.

Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi de antrenmanda yer aldı.

Pendikspor ile Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.