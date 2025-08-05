Osmaniye'de Gençlik Merkezi, Samet Aybaba nostaljisiyle açıldı

Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Samet Aybaba Spor Kompleksi bünyesinde kurulan Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışın onur konuğu, kısa süre önce Türkiye Futbol Federasyonu ile Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü için anlaşan ve Beşiktaş’taki görevinden ayrılan, kentin gurur isimlerinden Samet Aybaba oldu.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile birlikte kurdele kesiminin ardından spor kompleksini gezen Aybaba, içerisinde yer alan Survivor parkuru, kano havuzu, tırmanma alanı, tenis kortu, plaj voleybolu sahası gibi ekstrem spor alanlarının yanı sıra gitar, bilgisayar ve dart kursları hakkında da bilgi aldı.

"BURADA TURUNÇLA TOP OYNUYORDUM"

Sporun, çocukları kötü alışkanlıklardan koruyacak en etkili yöntem olduğunu vurgulayan Aybaba, duygularını şöyle paylaştı:

Memleketimin güzel insanları, hepinize merhaba. Ben çocukken burada turunçla top oynuyordum, çünkü futbol topumuz bile yoktu. Ama sonra bir baktım, Beşiktaş’a kaptan olmuşum. Uzun yıllar futbol oynadım, ardından antrenörlük yaptım. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Spor çok özel bir alandır, dünyada bu konuda büyük çalışmalar yapılıyor. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yolu spordur. Tüm dünya bunu kabul ediyor ve uyguluyor. Bu tesisleri çocuklarımız için hayata geçiren Başkanımıza teşekkür ederim. Yararlanacak tüm çocuklarımızı da yürekten öpüyorum.

"ÇOCUKLARIMIZI YENİ SPOR BRANŞLARIYLA BULUŞTURUYORUZ"

Açılışta konuşan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise şu ifadeleri kullandı: