Ozan Kabak, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara döndü

- Ozan Kabak, uzun süreli sakatlığının ardından Hoffenheim formasıyla sahalara döndü.
- Bundesliga'nın 7. haftasında St. Pauli maçında 86. dakikada oyuna girdi.
- Hoffenheim, maçı 3-0 kazandı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, uzun süreli sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.
Kabak, sakatlığı atlattı ve sahalara geri döndü.
502 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU
Bundesliga'nın 7. haftasında oynanan St. Pauli maçıyla 502 gün sonra formasına kavuşan milli futbolcu, 86. dakikada oyuna dahil oldu.
Konuk ekip, mücadeleyi Toure, Kramaric ve Prömel'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI
Ozan Kabak'ın, 4 Haziran 2024 tarihinde İtalya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık mücadelesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti.