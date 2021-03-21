Ozan Tufan'dan enfes gol

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan sonradan girdiği Beşiktaş maçında attığı şık golle takımına 1 puanı getirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadeleye yedek başlayan Ozan Tufan, 74. dakikada Osayi Samuel'in yerine oyuna dahil oldu.

109 KM/S HIZLA MÜTHİŞ VURDU

İlk yarıda Kadıköy'de oynanan maçta 2 gol kaydeden Ozan Tufan, bugün de 89. dakikada enfes bir şutla takımına 1 puanı getiren golü attı.

25 yaşındaki oyuncunun çektiği şutun 109 km/s hızla kaleye yöneldiği belirtildi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

SERGEN YALÇIN'DAN TEBRİK

2019 yılında performansıyla eleştirilen ve Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'a o dönemdeki hocası olan Sergen Yalçın'dan da tebrik geldi.

Başarılı teknik adam, "Ozan Tufan'ı tebrik ederim, çok güzel gol attı." diyerek eski öğrencisini takdir etti.

KADIKÖY'DEKİ GOLE BENZETİLDİ

Tecrübeli futbolcunun bu vuruşu futbolseverlere 2019-2020 yılında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Karius'a attığı golü de anımsattı.