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    Ozan Tufan'dan enfes gol

    Ozan Tufan'dan enfes gol

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan sonradan girdiği Beşiktaş maçında attığı şık golle takımına 1 puanı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 22:25
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 23:04
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    Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Mücadeleye yedek başlayan Ozan Tufan, 74. dakikada Osayi Samuel'in yerine oyuna dahil oldu.

    109 KM/S HIZLA MÜTHİŞ VURDU

    İlk yarıda Kadıköy'de oynanan maçta 2 gol kaydeden Ozan Tufan, bugün de 89. dakikada enfes bir şutla takımına 1 puanı getiren golü attı.

    25 yaşındaki oyuncunun çektiği şutun 109 km/s hızla kaleye yöneldiği belirtildi.

    Ozan Tufan dan enfes gol #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    SERGEN YALÇIN'DAN TEBRİK

    2019 yılında performansıyla eleştirilen ve Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'a o dönemdeki hocası olan Sergen Yalçın'dan da tebrik geldi.

    Başarılı teknik adam, "Ozan Tufan'ı tebrik ederim, çok güzel gol attı." diyerek eski öğrencisini takdir etti.

    Ozan Tufan dan enfes gol #2

    KADIKÖY'DEKİ GOLE BENZETİLDİ

    Tecrübeli futbolcunun bu vuruşu  futbolseverlere 2019-2020 yılında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Karius'a attığı golü de anımsattı.

    Ozan Tufan dan enfes gol #3

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