Ozan Tufan'dan formunu eleştirenlere yanıt!

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Ozan Tufan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Karadeniz ekibinin 30 yaşındaki oyuncusu, son günlerde fiziği hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Başta Trabzonspor taraftarları olmak üzere futbolseverlerin, antrenman fotoğraflarındaki fiziği üzerine yorumları dikkate alan Ozan, ayna karşısından vücudunu sergilediği bir video paylaştı.

Paylaşımıyla hem kendisini eleştirenlere gönderme yapan hem de fiziksel olarak hazır olduğunu gösteren milli futbolcu, sosyal medyada gündem oldu.