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    Ozan Tufan'ın bacak kasları

    Yeni Malatyaspor maçında attığı gollerle Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandıran isim olan Ozan Tufan, çalışmalara devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 16:29
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    Ozan Tufan'ın bacak kasları #1

    Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-2 yenerek puanını 46'ya çıkardı ve Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürdü.

    Bu karşılaşmada attığı iki golle alınan galibiyette büyük pay sahibi olan Ozan Tufan, antrenmanlarını sürdürüyor.

    Çalışma anından görüntü paylaşan 25 yaşındaki oyuncunun bacak kasları dikkat çekti.

    Ozan Tufan'ın bacak kasları #2

    Ozan Tufan'ın bacak kasları #3

    Ozan Tufan'ın bacak kasları #4

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