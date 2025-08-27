Pafos tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Pafos, sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 tamamlandı.
Kızılyıldız, 60. dakikada Mirko Ivanic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
EŞİTLİK 89. DAKİKADA GELDİ
Pafos, 89. dakikada Jaja'nın golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Pafos, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Kızılyıldız, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Pafos, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
2014'TE KURULDU: İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALDI
2014 yılında kurulan Kıbrıs Rum Kesimi kulübü Pafos FC, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Takımın piyasa değeri ise 20 milyon euro...
Pafos bu sezon Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev, Kızılyıldız takımlarını saf dışı bıraktı.