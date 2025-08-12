Paul Onuachu, ikinci dönemine golle başladı

Süper Lig’in 1’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor’da forma giyen ve daha sonra bordo-mavililerden ayrılan Paul Onuachu, yaz transfer döneminde takıma geri dönmüştü.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Nijeryalı yıldız Akyazı Stadı'nda 456 gün sonra taraftarın önüne çıktı.

3 PUANI GETİRDİ

Golcü isim, Karadeniz ekibindeki ikinci dönemine harika bir başlangıç yaptı. 31 yaşındaki forvet, kaydettiği golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.

49’uncu dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ortasında topa yükselen Onuachu’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

"HARİKA BİR GALİBİYET OLDU"

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Paul Onuachu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, bordo-mavili taraftarlara teşekkür ederek, şunları dedi:

Burada tekrar oynamak ve burada olabilmek benim için harika bir duygu. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci yarı biraz yorgunluğumuz oldu ama harika bir galibiyet oldu. Çok mutluyuz.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Onuachu, farklı teknik direktörlerle çalışmanın oyun sisteminde değişikliklere yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: