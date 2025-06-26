Paul Onuachu, Trabzonspor'a dönüyor

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke’nin ısrarla kadrosunda görmek istediği Paul Onuachu transferini resmen tamamladı. Bordo-mavililer, İngiliz ekibi Southampton ile yapılan görüşmelerde ödeme planı üzerinde anlaşmaya vararak önemli bir engeli aşmış oldu.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki Nijeryalı golcü, çıktığı 25 resmi maçta 17 gol kaydederek etkileyici bir performansa imza atmıştı. Özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken Onuachu, taraftarların da gönlünde taht kurmuştu.

Southampton’a döndükten sonra Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli forvet, yeniden Trabzonspor'un yolunu tutuyor.

"FATİH TEKKE: SİSTEMİMİZE UYGUN

Teknik direktör Fatih Tekke, daha önce yaptığı açıklamalarda Onuachu’nun oyun planlarına çok uygun bir forvet olduğunu vurgulayarak, “Onuachu, beğendiğim ve sistemimize tam oturan bir santrfor. Geçtiğimiz sezon neler yapabileceğini gösterdi” demişti.

TARAFTARLAR UMUTLU

Onuachu’nun yeniden bordo-mavili formayı giyecek olması, Trabzonspor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. Gol yollarında takımın en etkili ismi olarak görülen yıldız futbolcunun, önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelerek hazırlık kampına katılması bekleniyor.