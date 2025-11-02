Paulista: Kırmızı kartla birlikte oyunun yönü değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, mutlu başladığı derbiyi mutsuz bitirdi.

2-0 öne geçtiği maçta Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesinin ardından üstünlüğünü sürdüremedi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

"KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gabriel Paulista, "Maça harika başladık. Kırmızı kartla birlikte oyunun yönü değişti. Rakibe fazla izin vermeye başladık. Futbolda bunlar oluyor. Biraz daha sakin kalsaydık 3. golü atabilirdik. Yediğimiz goller de aslında rakibimizin çok bir şey yaparak attıkları değildi. Bireysel hatalar, takım hatalarından yedik 3 golü de. Kendimizi eleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.