Pedro Malheiro, kısa sürede parladı

AA & Ensonhaber

Sezon başında Boavista'dan 2 milyon euroya transfer edilen, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'e 7 milyon dolar garanti ve şarta bağlı 1 milyon dolar bedelle verilen Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, Süper Lig'de etkili bir performans ortaya koydu.

İstikrarlı mücadelesiyle dikkati çeken 24 yaşındaki savunma oyuncusu, hücumda da Trabzonspor'a önemli katkı sağladı.

Süper Lig'de 37 oyuncunun forma şansı bulduğu Karadeniz ekibinde Malheiro, 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika görev yapıp bu alanda zirvede yer aldı.

BANZA'DAN SONRA EN GOLCÜ

Portekizli oyuncu, geride kalan sezonda gol krallığı yarışında ön sıralarda yer alan Simon Banza'dan sonra takımının en fazla gol atan oyuncularından biri oldu.

Süper Lig'de 6 kez ağları havalandıran Pedro Malheiro, 19 golü bulunan Banza'nın ardından Zubkov ile ikinci sırayı paylaştı.

TRABZONSPOR'UN FUTBOLCU SATIŞLARI

Pedro Malheiro, Trabzonspor'un futbolcu satışlarında da öne çıkan isimlerden biri oldu.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 17,5 milyon euro ile Fransa'nın Lille ekibine rekor bedelle gitmişti.

Bordo-mavili kulüp, Alexander Sörloth'tan 10 milyon euro, Ahmetcan Kaplan'dan 9,5 milyon euro, Gökdeniz Karadeniz'den 8,7 milyon euro, Fatih Tekke'den 7,5 milyon euro, Burak Yılmaz'dan 7 milyon euro, Juraj Kucka'dan da 6,4 milyon euro gelir elde etmişti.