Pendikspor, Sivasspor'u mağlup etti

1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Karşılaşmaya Pendikspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 90. dakikada Kitsiou kaydetti.

Sivasspor'un tek golünü 90+5'te Bekir Turanç Böke kaydetti.

SİVASSPOR GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 8'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı.

Bu sezon sadece 1 puana sahip olan Sivasspor ise 19. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Sivasspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.