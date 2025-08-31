Pendikspor, Sivasspor'u mağlup etti

1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Karşılaşmaya Pendikspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 90. dakikada Kitsiou kaydetti.
Sivasspor'un tek golünü 90+5'te Bekir Turanç Böke kaydetti.
SİVASSPOR GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 8'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı.
Bu sezon sadece 1 puana sahip olan Sivasspor ise 19. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Sivasspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.