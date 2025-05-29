PFDK'den 10 Süper Lig kulübüne para cezası

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Galatasaray'a 1 milyon 98 bin, Göztepe'ye 750 bin, Konyaspor'a 504 bin, Fenerbahçe'ye 468 bin, Samsunspor'a 378 bin, Alanyaspor, Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor'a 168'er bin ve Gaziantep FK'ye 125 bin lira ceza uyguladı.

KIRMIZI KARTA 2 MAÇ CEZA

Kurul, Süper Lig'in 37. haftasındaki Alanyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Konyasporlu oyuncu Oğulcan Ülgün'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira ceza verdi.

BANDIRMASPOR’A TRİBÜN TEZAHÜRATI NEDENİYLE 150 BİN TL PARA CEZASI

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ise Boluspor ile oynadığı play-off 2. tur rövanş maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 150 bin lira cezaya çarptırıldı.