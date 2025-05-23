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Haber Merkezi

Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Philippe Coutinho, Globo'ya bir röportaj verdi.

Dünyaca ünlü futbolcunun antrenman tesislerinde yapılan röportajı neşeli bir şekilde ilerlerken, yakın bir konumda silahlı çatışma çıktı.

RÖPORTAJ VERİRKEN ÇATIŞMA ÇIKTI

Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'nde yer alan Cidade de Deus mahallesinde gerçekleşen olay, Moacyr Barbosa Eğitim Merkezi yakınlarında cereyan etti.

Globo'nun haberinde, bölgede yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle röportajın iki kez kesildiği bildirildi.

ŞAŞKINLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Röportaj sırasında gelen silah sesleri sonrasında Coutinho'nun şaşkınlığı kameralara yansırken, yıldız futbolcu istifini bozmadan konuşmaya devam etti.