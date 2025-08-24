Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu belirlendi

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da yarın başlayacak kampa katılacak isimler belli oldu.

ADAY KADRO