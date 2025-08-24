Abone ol: Google News

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosunu internet sitesinden duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 16:40
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da yarın başlayacak kampa katılacak isimler belli oldu.

ADAY KADRO

Serkan Banazlı, Efe Akpınar, Mehmet Aşlamacı, Burak Durmaz, Sarper Dikmen, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem, Oğuzhan Karaca, Şehmus Aslan, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Özcan Kocaman, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser, Muhammed Furkan Ağar

