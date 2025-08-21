Portekiz'de gündem Fenerbahçe-Benfica maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı.
Beraberlikle tamamlanan bu karşılaşma Portekiz basınında geniş yankı buldu.
İstanbul'daki atmosferin, "cehennem" vurgusuyla anılması dikkat çekti.
Ülke basınında Fenerbahçe-Benfica maçının yansımaları şöyle...
Publico
"Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı."
TSF
"Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek."
Sicnoticias
"Benfica İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı."
A Bola
"İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı."
Record
"Cehennem sadece hafif bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı."
O Jogo
"Benfica, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile berabere kaldı."