Portekiz'de gündem Fenerbahçe-Benfica maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Beraberlikle tamamlanan bu karşılaşma Portekiz basınında geniş yankı buldu.

İstanbul'daki atmosferin, "cehennem" vurgusuyla anılması dikkat çekti.

Ülke basınında Fenerbahçe-Benfica maçının yansımaları şöyle...

Publico

"Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı."

TSF

"Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek."

Sicnoticias

"Benfica İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı."

A Bola

"İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı."

Record

"Cehennem sadece hafif bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı."

O Jogo

"Benfica, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile berabere kaldı."