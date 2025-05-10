Portekiz'de süper maç! Demir Ege Tıknaz, iki golle yıldızlaştı
Haber Merkezi

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Nacional, sahasında Rio Ave'yi konuk etti.

Gol düellosuna sahne olan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. Kritik maç 3-3'lik eşitlikle sona erdi.

RIO AVE, 3-0 ÖNE GEÇTİ

Rio Ave, milli futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın 3 ve 43 ile Theofanis Bakoulas'ın 28. dakikada attığı gollerle deplasmanda ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

NACIONAL, GERİ DÖNDÜ

Nacional, 46. dakikada Andre Sousa, 90. dakikada Leo Santos ve 90+4. dakikada Konstansino Kostoulas'ın kendi kalesine attığı gollerle birlikte maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Rio Ave'de iki gol atan orta saha oyuncusu Demir Ege, devrede oyundan çıktı.

NACIONAL, PORTO DEPLASMANINDA

Bu sonucun ardından Rio Ave 37, Nacional 34 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Rio Ave, sahasında Gil Vicente'yi konuk edecek. Nacional, Porto deplasmanına gidecek.

İLGİLİ HABER Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz pişmanlığı...
İLGİLİ HABER Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Rio Ave, Demir Ege Tıknaz’ın opsiyonunu kullanacak
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor