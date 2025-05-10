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Portekiz'de süper maç! Demir Ege Tıknaz, iki golle yıldızlaştı

Portekiz'de süper maç! Demir Ege Tıknaz, iki golle yıldızlaştı Milli futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın iki golle yıldızlaştığı maçta Nacional ile Rio Ave 3-3 berabere kaldı.