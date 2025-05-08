Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Rio Ave, Demir Ege Tıknaz’ın opsiyonunu kullanacak

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimli olağan genel kurul öncesi Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adalı, Rio Ave kulübünün Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı.

"RİO AVE OPSİYONUNU KULLANACAK"

Adalı konuya ilişkin, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." dedi.

5 MİLYON EUROYA ALIP 10'A SATACAKLAR

Beşiktaş'ın bu transferden 5 milyon euro gelir edeceği belirtilirken, Portekiz kulübünün de Demir Ege Tıknaz'ı 10 milyon euro bonservisle başka bir takıma satacağı öğrenildi.

31 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

2004 doğumlu, 193 boyundaki orta saha oyuncusu, bu sezon Rio Ave'da çıktığı 31 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.