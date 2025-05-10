Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz pişmanlığı...

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Beşiktaş’ta yetişen ve kiralık olarak gittiği Rio Ave’de parlayan Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi kesenin ağzını açtı.

Beşiktaş'ın altyapısına 2014’te giren, 2021’de A Takım’a yükselip 29 maça çıkan Demir Ege sezon başında kiralandığı Rio Ave’ye bonservisiyle katılıyor.

Portekiz ekibi, 5 milyon euroluk opsiyonu kullanma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TA DEMİR EGE PİŞMANLIĞI: 5'E ALIP 10'A SATILACAK

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." dedi.

Başkan Serdal Adalı’nın bu yöndeki açıklamaları sonrası, Rio’nun en az 5 milyon euro kar ile bu oyuncuyu yeniden satacağı ortaya çıktı.

BENFİCA, İLERİDE DAHA YÜKSEK FİYATA SATMANIN PLANINI YAPIYOR

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün kulübü Benfica, Demir’i ileride çok daha yüksek bir fiyata satabileceğine inanıyor.

Siyah-beyazlı kulübün son dönemde altyapısından çıkarıp yurt dışına bonservis geliriyle sattığı futbolcu sayısı dörde çıkacak.