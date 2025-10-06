Premier Lig devinden Kenan Yıldız'a kanca İngiliz devi Arsenal, Serie A'da Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'ı yakından takip ediyor. Arsenal son olarak Juventus'un evinde Milan'la 0-0 berabere kaldığı maçta genç oyuncuyu izlemesi için gözlemcilerini gönderdi.