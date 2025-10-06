Abone ol: Google News

Premier Lig devinden Kenan Yıldız'a kanca

İngiliz devi Arsenal, Serie A'da Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'ı yakından takip ediyor. Arsenal son olarak Juventus'un evinde Milan'la 0-0 berabere kaldığı maçta genç oyuncuyu izlemesi için gözlemcilerini gönderdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 16:54
Premier Lig devinden Kenan Yıldız'a kanca

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Premier Lig ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Son olarak İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Arsenal, 20 yaşındaki yıldız oyuncuyu takibe aldı.

İZLEMEYE GELDİLER 

Arsenal'ın scout ekibi, Juventus'un evinde Milan'la 0-0 berabere kaldığı maçta Kenan Yıldız'ı izledi.

Öte yandan Kenan, Torino kulübüyle yeni sözleşme için görüşmelerini de sürdürüyor.

JUVE BIRAKMAK İSTEMİYOR 

Genç oyuncu, 10 numaralı formayı giydiği Juve'deki sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak için büyük yol katetti.

Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması planlanıyor.

Siyah-beyazlı kulüpte bu sezon 11 maça çıkan Kenan, 5 gol 5 asiste imza attı.

Eshspor Haberleri