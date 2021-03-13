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    Rachid Ghezzal durdurulamıyor

    Rachid Ghezzal durdurulamıyor

    Beşiktaş'ın yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, Başakşehir maçında bu sezonki 12. asistini yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 12:19
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

    Rakibini 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, ligin asist kralı Rachid Ghezzal bu maçı da boş geçmedi.

    12. ASİSTİNİ YAPTI

    Kartal'ın Welinton ile attığı 2. golde ortayı yapan isim olan Cezayirli futbolcu, toplam asist sayısını 12'ye çıkardı.

    28 yaşındaki oyuncunun 1 de golü bulunuyor.

    Rachid Ghezzal durdurulamıyor #1

    ÖZEL CAPS YAPTILAR

    Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, 'Hababam Sınıfı Asker' filmindeki meşhur 'Adınız Asiz mi' repliğini yıldız futbolcuya çevirerek güldüren bir caps yaptı.

    Rachid Ghezzal durdurulamıyor #2

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