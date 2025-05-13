Rafa Silva, Anderson Talisca'yı geçti

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Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun en çok göze çarpan ismi Rafa Silva oldu...

Rafa Silva, gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarlarına adeta Anderson Talisca'yı unutturdu.

Portekizli yıldız, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.

Rafa, 17 gol ve 12 asistle 29 kez skora katkı yaptı.

TALISCA'YI GERİDE BIRAKTI

31 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda müthiş işlere imza atıp Talisca'nın 2017-2018 sezonunda ki performansını da geride bıraktı.

Sambacı, o sezon Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük ses getirdiği dönemde 47 maçta süre almıştı. Talisca, 20 gol ve 8 asistle skora 28 defa katkıda bulunmuştu.

'RAFA' KALDIRDI

Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın, siyah-beyazlıların gönlünde açtığı yara, Rafa Silva'nın üstün performansıyla iyileşmiş oldu.

Portekizli yıldız futbolcu, Talisca'yı 'Rafa' kaldırmayı başardı.