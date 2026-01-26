Rafa Silva, Benfica'da ilk maçına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Portekiz Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Benfica ile Estrela karşı karşıya geldi.

Estadio da Luz'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Benfica, 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 55. dakikada Vangelis Pavlidis, 58. dakikada Lopes Cabral, 84. dakikada Anisio Cabral kaydetti.

RAFA, 73'TE OYUNA GİRDİ

Beşiktaş ile yollarını ayırarak ülkesinin takımlarından Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Yıldız oyuncu, yedek kulübesinde başladığı maça 73. dakikada dahil oldu.

BENFICA, İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 45 yaparak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Estrela ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Tondela deplasmanına gidecek. Estrela, FC Alverca ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

"OYUN TEMPOSUNDA DÜŞÜŞLER VAR"

Öte yandan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı.

Rafa Silva ile ilgili gelen soruya yanıt veren Jose Mourinho "Rafa'ya oyuna girerken 'Oyna ve mutlu ol' dedim. Koşullar elbette en iyisi değil, Rafa'nın oyun temposunda bazı düşüşler var ama henüz istikrarı yok." dedi.

"GELECEK HAFTA DAHA FAZLA OYNAYACAK"

Açıklamalarına devam eden Jose Mourinho "O, bu ağır formayı giyme tecrübesine sahip, kaliteli bir oyuncu ve çarşamba günkü maçta oynamayacağı için bir hafta daha çalışmak için zamanı olacak. Oyuncularla çalışacak, Beşiktaş'ta böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa, gelecek hafta daha fazla oynayacak." ifadelerini kullandı.