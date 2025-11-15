Rafa Silva bilmecesi sona eriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Rafa Silva kriziyle boğuşuyor...

Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak istediğini net şekilde dile getiren Portekizlinin ‘futbolu bırakma’ restini çektiği bile konuşuluyor.

GÖZLER BASIN TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Konuyla ilgili ise tüm gözler kulüp başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın bugün yapacağı basın toplantısına çevrildi.

GELECEĞİ AÇIKLANACAK

Mutsuzluğunu son dönemde iyice belli eden ve sakat olduğunu öne sürerek bazı maçlara ve idmanlara katılmayan Portekizli futbolcunun geleceğinin bu toplantıda açıklanması bekleniyor.

OLUMSUZ TABLO

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Rafa Silva’yı kazanmak için elinden gelen gayreti gösterirken, Portekizli yıldızın bu çabaları karşılıksız bıraktığı öğrenildi.