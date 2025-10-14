Rafa Silva golcülere kafa tutuyor

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva, hücum hattının en etkili ismi olmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlıların maestro'su, attığı goller ve yaptığı asistlerle adeta takımın gol yükünü tek başına sırtladı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 18 gol - 12 asist üreten yıldız futbolcu, bu sezon da 5 gol - 2 asist ile oynuyor.

Böylece son iki sezonda toplam 24 gol ve 14 asistle 37 gole doğrudan katkı verdi.

37 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Bu süreçte takımın santrforları Ciro Immobile ve Tammy Abraham bile Rafa Silva'nın gerisinde kaldı.

İtalyan golcü geçen sezon 19 gol, 4 asist (23 katkı), İngiliz forvet ise bu sezon şu ana kadar 8 gol, 2 asist (10 katkı) üretti.

İki oyuncunun toplamı 33'te kalırken, Rafa Silva 37 katkıyla fark yarattı.

SÜPER LİG'İN EN VERİMLİ ORTA SAHASI

Süper Lig genelinde son iki sezonda sadece iki santrfor, Rafa Silva'dan daha fazla skor katkısı yapabildi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 40 gol - 8 asistle 48 gole, Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ise 35 gol - 6 asistle 41 gole etki etti.

Böylece Beşiktaş'ın Portekizli 10 numarası, santrforlar düzeyinde bir üretkenlik grafiği çizerek ligin en skorer orta saha oyuncusu olmayı başardı.