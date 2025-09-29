Abone ol: Google News

Rafa Silva, gollerine devam ediyor

Geçtiğimiz hafta içinde oynanan Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor filelerini 3 kez sarsan Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Rafa Silva, Kocaelispor maçında da 1 gol kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 22:15
Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup ederken, Rafa Silva ilk gole imza attı.

Geçtiğimiz hafta içinde Kayserispor ile deplasmanda oynadıkları Süper Lig 1. hafta erteleme maçında rakip ağları tam 3 kez havalandırarak kariyerinin ilk hat-trick’ini yapan Rafa, Kocaelispor’a karşı da gol sevinci yaşamayı başardı.

6 MAÇTA 5 GOL ATTI

32 yaşındaki futbolcu, böylelikle ligde 6 mücadelede 5 gole ulaştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda ise 12 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

