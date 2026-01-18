Spor Toto, Fenerbahçe karşısında kazandı

- Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
- Bu sonuçla Spor Toto ligdeki 9. galibiyetini elde etti.
Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.
Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 9. galibiyetini alırken, sarı-lacivertli takım 7. mağlubiyetini yaşadı.
126 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, İbrahim Ünal
Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, Camejo, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça, Orçun Ergün)
Fenerbahçe: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Marttilla)
Setler: 25-19, 25-27, 25-23, 25-23
Süre: 126 dakika (24, 32, 36, 34)