Rafa Silva için kritik gün: Derbide oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde tek belirsizlik Rafa Silva...

Konyaspor maçından sonra sakatlanan Portekizli futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giyememişti.

Yıldız ismin durumu sağlık heyeti tarafından yakından takip edilirken derbiye yetişmesi hedefleniyor.

DERBİYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Silva’nın durumunun cuma ya da cumartesi günü netleşeceği, yıldız oyuncunun takımla çalışması halinde derbi kadrosunda olması bekleniyor.

Rafa'nın forma giymemesi halinde ise Kasımpaşa karşısındaki formül devreye girecek ve Cerny yine merkezde forma giyecek.

PAULISTA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Diğer yandan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista'dan Rafa Silva paylaşımı geldi.

Paulista'nın paylaşımında, "Hayat devam ediyor" ifadesi yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesinde "Rafa Silva bizim çok önemli oyuncumuz ama son performansları beklentinin çok altında kaldı." ifadesini kullanmıştı.