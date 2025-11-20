Beşiktaş'ta Samsunspor maçının hazırlıkları sürdü

- Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
- Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmalara odaklanıldı ve bazı futbolcular eksik çalıştı.
- Antrenmana, futbol komitesi yöneticileri de katılarak takibe aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.
TAKTİK ÇALIŞILDI
Isınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Samsunspor maçının taktiği üzerinde çalışıldığı öğrenildi.
RAFA YİNE YOK
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra mekanik lomber ağrı tanısıyla tedavi programı uygulanan Rafa Silva, idmana katılmadı.
Milli takımdan dönen Orkun Kökçü ise salonda çalışma yaptı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Antrenmanı, futbol komitesinde yer alan yöneticiler Kaan Kasacı ile Melih Aydoğdu da takip etti.
Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.