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Rangers'ta Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'ın Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının kadrosuna yazılmadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
18.07.2025 15:06
Rangers'ta Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri de eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'dı.

Rangers forması giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

KADROYA ALINMADI 

Rangers, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Panathinaikos ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

İskoç ekibinin UEFA kadrosunda Rıdvan Yılmaz yer almadı. 24 yaşındaki futbolcu için yaşanan bu gelişmenin ardından Rıdvan Yılmaz'ın geleceği büyük bir merak konusu oldu.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR 

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Rangers forması altında toplamda 77 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

Eshspor Haberleri