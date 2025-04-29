Real Madrid'de karar verildi: Ancelotti'nin yerine geçecek isim belirlendi

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, eflatun-beyazlılardaki ikinci dönemini noktalayıp, Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmeye hazırlanıyor.

İtalyan teknik adam, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) ile prensipte anlaşmaya vardı. Artık geriye, tarihe geçecek bu iş birliğini resmileştirecek imzaların atılması kaldı.

Hal böyle olunca Real Madrid, Carlo Ancelotti sonrası için Xabi Alonso ile söz kesti.

ANCELOTTI GİDİYOR ALONSO GELİYOR

İspanyol Relevo'da ve AS'ta yer alan haberlerde; Carlo Ancelotti'nin sezonun devamında ligde bir mucizeyi başaramaması durumunda Xabi Alonso göreve başlayacak.

Alonso'nun mart ayından bu yana Leverkusen'in yeni sözleşme baskısını geri çevirdiği ve Real Madrid ile el sıkıştığı belirtildi.

13 TEMMUZ İŞARET EDİLDİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Xabi Alonso'ya çok güvendiği ve yıldızlarla dolu soyunma odasını yönetme konusunda yeteneğine inandığı kaydedildi.

Xabi Alonso'nun 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihileri arasında düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra takımın başına geçeceği, o turnuvada ise geçici bir teknik adamın görev alacağı kaydedildi.

ANTRENÖRLÜĞE REAL MADRID'DE BAŞLADI

Futbolculuk kariyerinde 2009-2014 arası Real Madrid forması giyen Xabi Alonso, ardından 2018/19 sezonunda da antrenörlük kariyerine Real Madrid altyapısında başladı.

REAL MADRID'DE KUPALAR KAZANDI

43 yaşındaki İspanyol teknik adam, Real Madrid formasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi, La Liga, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası başarıları yakaladı.