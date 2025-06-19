Real Madrid'de Kylian Mbappe şoku: Hastanelik oldu

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Amerika Birleşik Devletleri'nde hastaneye kaldırıldı.

İspanyol devi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak futbolcunun sağlık durumuna dair bilgi verdi.

MİDE ENFEKSİYONU NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kylian Mbappe, akut gastroenterit (mide enfeksiyonu) teşhisiyle çeşitli tetkik ve tedaviler için hastaneye kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Mbappe'nin sağlık durumunun yakından takip edildiği ve gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Oyuncunun ne zaman taburcu olacağı ya da sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.