Recep Uçar: 1 puanı değerli görüyorum

Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Son haftalarda formda olan Kasımpaşa’ya karşı deplasmanda alınan 1 puan, dışardan bakıldığında kötü görünmüyor. Sevinsek mi, üzülsek mi farklı duygular yaşıyoruz. Kazanabileceğimiz bir maçı, berabere tamamladık, çok da mutlu değiliz. 1 puan olarak değerli görüyorum. İlk yarıda pek müsaade etmedik. Biz ilk yarı pozisyon vermedik. İkiyi bulabilsek daha erken koparabilirdik. İkinci yarı daha risk alarak oynadılar. İkinci yarı değişiklikler biraz daha onların oyunu daha etkili gelmeye başladılar. Umut’un en iyi yaptığı işlerden biriydi, o pozisyonda talihsizdi. Sonrasında bize yakışmayan gol yedik. Kasımpaşa son dakikalarda üstün göründü. Kasımpaşa’nın daha net pozisyonları olabilir. Bundan sonraki maçlarda kendi oyunumuz icra etmeye devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum mücadelelerinden ötürü, taktiksel disipline sadık kaldılar. İyi yoldayız çalışmaya gelişmeye devam edeceğiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.