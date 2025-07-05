Recep Uçar: En iyi şekilde lige girmek istiyoruz

Konyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Konya'da devam ediyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti.

"UMARIM BU SENE LİGE EN İYİ ŞEKİLDE GİRİŞ YAPARIZ"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, şunları dedi:

Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız inşallah çok iyi neticeler aldığımız, Konya taraftarını, camiamızı mutlu ettiğimiz bir sezon olur. Pazartesiden itibaren çalışmalarımıza başladık. Bugün itibarıyla 9. antrenman, akşam da bir antrenmanımız olacak. Sonrasında yarın izin yapıp, pazartesi sabahı idmanı burada yapıp öğleden sonra Erzurum'a hareket edeceğiz. Ayın 17'sine kadar Erzurum'dayız sonrasında ise ayın 21 Temmuz'da inşallah Avusturya kampına gideceğiz. Sonrasında ise lig haftası için Konya'ya dönüp Eyüp maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Kamp planımız bu. İyi başladık, iyi devam ediyoruz. Genel olarak çalışmalardan memnunum. Burada daha çok fiziksel ağırlıklı çalışıyoruz. Erzurum'da ve Avusturya'da biraz daha taktiksel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hazırlık maçları oynayacağız. Sonrasında bunları oynayıp en iyi şekilde lige girmek istiyoruz. Umarım en iyi şekilde hazırlanıp, bu sene lige en iyi şekilde giriş yaparız.