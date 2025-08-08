Recep Uçar: İstanbul'da iyi bir maç bizi bekliyor

Süper Lig'in 1. haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

"İYİ TAKVİYE YAPTILAR"

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Uçar, lige iyi başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Uçar, Eyüpspor'un kaliteli kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, şu şekilde konuştu:

İyi bir ekip geçtiğimiz sezon yaptıkları ortada. Bu sezon öncesinde de iyi takviye yaptılar. Mental ve fiziksel olarak lig için hazırız. İstanbul'da iyi bir maç bizi bekliyor. Umarım iyi oynayanın, hak edenin kazandığı ve ligin marka değerine değer katabilecek güzel bir oyun olur. Sonuç da inşallah arzu ettiğimiz gibi olur.