Recep Uçar: Sezonun özeti gibi bir maçtı

Konyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Uçar, şunları dedi:

Artık ligin sonu yaklaşıyor. Çok kaliteli stresli maçlar. Bu maç bizim için 3 puandan daha fazla. Maçtan önce bunu net söyleyebilirim. Rizespor iyi oyunculardan kurulan bir takım. Çok iyi bir takım, çok da iyi bir teknik adamları var. Rizespor'a bundan sonraki süreçte de canı gönülden başarılar diliyorum. Bugün itibarıyla ligin 35. haftası, 46 puana ulaşan takımımız çok daha iyi bir konumdayız, çok daha rahat bir konumdayız. Alanya'nın 47, Bodrum'un da 46 puan yapma olasılığı var. Matematik olarak varsa her zaman vardı ama o anlamda ben artık bittiğini düşünüyorum. Sonraki maçtaki hedefimiz maksimum alıp, bitirebildiğimiz en üst konumlarda bitirmek. Hedefimiz ilk 8'de bitirmek istiyoruz. Son iki maçta şunu net söyleyebilirim, bizim adımıza sezonun özeti gibi bir maçtı. Oyuncularımı yürekten kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum.