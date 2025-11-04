Recep Uçar'dan Konyaspor'a veda mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Recep Uçar, kente işlerini iyi yapmanın huzuruyla veda ettiklerini kaydetti.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Konyaspor'da geçirdiği süreci değerlendirdi.

"1 YIL GEÇİRDİĞİMİZ KONYA'DAN AYRILIYORUZ"

Konyaspor ile 1 Kasım 2024'te başlayan birlikteliğin dün sona erdiğini anımsatan Uçar, şunları kaydetti:

Yeşil-beyazlı kulüple yolumuzun kesiştiği ilk günden bugüne kadar ben ve ekibim, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Öncelikle iki sezon önce, son hafta ligde kalmanın verdiği stresli günleri camiaya tekrar yaşatmadık. Bu başarıyı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayarak taçlandırdık. Konyaspor'u bugün gelinen noktada, sezon başı belirlenen hedefe uygun bir şekilde, hiç de küçümsenmeyecek bir konumda, 14 puanla 8. sırada bırakıyoruz. Sonuçta ekibimle birlikte sevinciyle üzüntüsüyle yaklaşık 1 yıl geçirdiğimiz Konya'dan ayrılıyoruz.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Uçar, mesajında, taraftara, yöneticilere ve kulüp personeline teşekkür ederek, "Kıymetli futbolcularımıza fedakarlıkları ve iyi niyetli mücadelelerinden dolayı minnettarım. Onlarla geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Nihayetinde ben ve ekibim bu güzel şehre, işimizi iyi yapmanın verdiği iç huzurla veda ediyoruz. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.