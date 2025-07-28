Resmi açıklama geldi: Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Moskova'da

Beşiktaş'ta alınacak oyuncular kadar kadroda düşünülmeyen isimler için de hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda önceki yıllardan bir isim daha siyah-beyazlılara veda etti.

Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov'un Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

BEŞİKTAŞ AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür edildi.

Beşiktaş kulübünün yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

2.8 MİLYON EURO KAZANILACAK

Beşiktaş Zainutdinov'un satışı karşılığında Dinamo Moskova'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeli alacak.

Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcuyu 2023/24 sezonunun yaz transfer döneminde CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda 44 maçta forma giyen Bakhtiyor, 1 gol kaydetti.