Rey Manaj, Al Sharjah'a transfer oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan ve yeni sezonda 1. Lig'de boy gösterecek olan Sivasspor'da Rey Manaj ile yollar ayrıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Al Sharjah, 28 yaşındaki Arnavut forvet Rey Manaj'ı transfer ettiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Arnavut futbolcu için Al Sharjah'ın, Sivasspor'a 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

2 YILLIK İMZAYI ATTI: BONSERVİSİ ŞAŞIRTTI

Manaj'ın ise 2.5 milyon euro net maaş alacağı aktarıldı.

Al-Sharjah Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sivasspor formasıyla toplam 63 müsabakada görev yapan Arnavut santrfor, 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı.

"15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ BELİRLEDİK"

Öte yandan Sivasspor cephesinde Manaj için ciddi bir bonservis beklentisi vardı.

Hatta tarihler geçtiğimiz yılı gösterdiğinde o dönem Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Manaj'a teklifler olduğunu söylemişti.

Uygun, "Rey Manaj'ı isteyen takımlar var. Fransa'dan ve İtalya'dan 6 milyon euro, Katar'dan 9 milyon euroluk teklifler geldi. Başkanımız ve yönetimimiz 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Ama ne olur, ne biter bunu bilmiyorum." demişti.