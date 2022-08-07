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    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz

    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz

    Beşiktaş'ın Kayserispor'u son dakika golüyle yendiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların mevcut kadrosunun şampiyon olamayacağını söyledi.
    • 07.08.2022 - 09:17
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    Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş kendi evinde Kayserispor'u ağırladı.

    Yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde giren siyah-beyazlılarda 5 yeni transfer; Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst ilk 11'de görev yaptı.

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5'taki %100 Futbol programında Beşiktaş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz #1

    "İlk yarı hayal kırıklığı oldu"

    Siyah - beyazlıların hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Dilmen, Beşiktaş'ın bu kadrosuyla şampiyon olamayacağını iddia etti.

    "Bence Beşiktaş, böyle iyi bir organize Kayseri beklemiyordu. Herkes pozisyonunu biliyor. Beşiktaş, geçen seneden itibaren bir oyun şablonu yerleştirdi. Biz de iyi oldu demiştik ama Beşiktaş, ilk yarıda hayal kırıklığı oldu."

    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz #2

    "Bu kadro şampiyon olamaz"

    "Maç heyecanlı ama kaliteli değil. Çabuk oynamakla telaşlı oynamak arasında fark var. Hem Kartal'ın hem Salih'in hem de Gedson'un pozisyonlarına sadık kalmaması... Gedson'u çok sahada görmedik ama Kartal'ı gördük, Salih'i gördük. Bu dağınıklık, Ghezzal'ı etkisiz hale getirdi. Beşiktaş'ın bu kadrosu şampiyon olamaz."


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