Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Jesus'la devam etmeli

Süper Lig'de Galatasaray, 23. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de geceyi sarı-lacivertliler açısından yorumladı.

Takımın Portekizli teknik adamıyla devam edilmesi gerektiğini savunan Dilmen, Ali Koç'a da çağrıda bulundu.

Bu açıklama üzerine Rıdvan Dilmen'in Jorge Jesus hakkında söylediği eleştiri dolu sözler de akıllara geldi.

Fenerbahçe, Jesus ile çıktığı 49 resmi maçın hepsinde 5 oyuncu değişikliği yapmış. Kardeşim, nasıl şampiyon olacaksın sen? Devamlı 5 kişi değiştirmek zorunda mısın? Ferdi sağ bek başladı, sağ kanada geçti, sol bekte bitirdi. Oyuncunun da bir canı var, her yerde aynı performansı veremez.



Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ilk 11'lerini herkes biliyor. Fenerbahçe'de ise tam tersi. Bir takım sürekli oyuncu değiştirir mi? İşler kötü gidiyorsa ona göre değişiklik yaparsınız ama her maçta bu yapılır mı? Bu kadar oyun içinde kumar oynanmaz, futbol ruleti oynuyor Jesus. Arda'yı aylarca oynamadın, şimdi 100 dakika oynatıyorsun, hangisi doğru? Pedro 2 maç üst üste gol atıyor, bu maçta yedek.