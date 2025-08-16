Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kesin kalır

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılar için Şampiyonlar Ligi iddiası ortaya attı.

"GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E KALIR"

Dilmen, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmininde bulunarak, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kesin kalır." dedi.

Galatasaray'ın Karagümrük maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değindi.

"GEÇTİĞİMİZ YILKİ GİBİ 11 PUAN FARK OLMAZ"

Dilmen şunları söyledi:

Oyuncuların sınavı müthiş geçti üç yıldır yönetimde iyi işler yaptı. İyi bir kadrosu var. Ancak bu sene geçtiğimiz yılki gibi 11 puan fark olmaz. Fenerbahçe'nin de bu ligde sezon boyunca yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da bekliyorum. Alacağı oyunculara bağlı tabii ki.