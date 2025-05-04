Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetinin ardından konuştu

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Sivasspor maçıyla ilgili yorumlarda bulundu.

"3 GÜN 3 GECE OYNANSAYDI..."

"1 haftadır kimse Sivasspor maçını konuşmuyordu. Çantada keklik görüyorlardı, öyle de oldu. Sivasspor ise asıl rakibinin Galatasaray olmadığını biliyordu. Okan Buruk ilk 45 dakikada istediğini aldı ve önümüzdeki maçları düşünmeye başladı. Bir gerçek var ki; bu maç 3 gün 3 gece de oynansa Galatasaray, Sivasspor'u yenerdi.

"RAKİBİN DENGESİNİ BOZUYORLAR"

"Galatasaray, şiddetli, isabetli ve çabuk oynarak rakibin dengesini bozuyor. Bunu yaparken kalesinde pozisyon da görmüyorlar. İkinci yarıda daha ayağa oynadılar, kompakt oynadılar ve yoluna baktılar."

"GALATASARAY ADINA HAYIRLI OLDU"

"Okan Buruk kalan haftalara baktığı zaman muhtemelen Göztepe'yi yendikleri an herhalde şampiyonluk kupasına ulaşacaklarını biliyor. Beşiktaş maçı ise Galatasaray adına Mustafa Denizli'nin dediği gibi hayırlı bir mağlubiyet oldu, aslında bunu söylmeyi hiç sevmem."

"KİMSE HAYAL ETMESİN"

"Morata'nın Trabzonspor maçlarında ilk 11'de oynayacağını kimse hayal etmesin ama Okan hoca, içeride Sivasspor gibi düşük kalitedeki takıma karşı Morata ve Osimhen'i yan yana oynattı."

"3 SEZONDUR AYNI SENARYO"

"Son 3 sezondur aynı senaryoyu izliyoruz. Galatasaray kaçıyor, Fenerbahçe kovalıyor. Eğer Galatasaray geçen sezonki kadrosuyla devam etseydi bu kadar puan toplaması zor olurdu."

"BENCE 2 TANE ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU"

"Galatasaray, Sivasspor karşısında hata yapmadı. Bu yılki maçlarda bence 2 tane çok büyük sürpriz oldu. Birisi Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı puan kaybı yaşaması. Diğeri de Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı."

"NEFRET EDERİM AMA ÖYLEYDİ"