Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert eleştiri: İspanyollar sana bunu yapar!

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Konya'da İspanya'yı konuk etti.
Mücadelede Milliler, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.
Yenilginin ardından karşılaşmayı değerlendiren ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sert eleştirilerde bulundu.
"İSPANYA'YA GÜRCİSTAN, BULGARİSTAN MUAMELESİ YAPTIK"
Dilmen, İspanya'nın hafife alındığını belirtti.
Dilmen, “İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!" dedi.
"KAYBEDERSİN AMA BU KADAR EZİLEMEZSİN"
Sergilenen performansı eleştiren deneyimli isim, "5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin.” ifadelerini kullandı.