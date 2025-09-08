Abone ol: Google News

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert eleştiri: İspanyollar sana bunu yapar!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya'ya 6-0 yenildiği maçla ilgili bir paylaşım yaptı. Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda, "İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin!" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 08:50
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert eleştiri: İspanyollar sana bunu yapar!

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Konya'da İspanya'yı konuk etti.

Mücadelede Milliler, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

Yenilginin ardından karşılaşmayı değerlendiren ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sert eleştirilerde bulundu.

"İSPANYA'YA GÜRCİSTAN, BULGARİSTAN MUAMELESİ YAPTIK"

Dilmen, İspanya'nın hafife alındığını belirtti.

Dilmen, “İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!" dedi.

"KAYBEDERSİN AMA BU KADAR EZİLEMEZSİN"

Sergilenen performansı eleştiren deneyimli isim, "5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin.” ifadelerini kullandı.

Eshspor Haberleri