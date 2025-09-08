Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert eleştiri: İspanyollar sana bunu yapar! Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya'ya 6-0 yenildiği maçla ilgili bir paylaşım yaptı. Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda, "İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin!" dedi.