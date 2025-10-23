Rıdvan Dilmen'den Lucas Torreira'ya övgü dolu sözler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt'i ağırladı.

Karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılıları, Sports Digitale YouTube kanalında Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"TÜRK FUTBOLUNA SON 10 YILDA BU KADAR İSTİKRARLI BİR OYUNCU GELMEDİ"

Dilmen, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'ya ayrı bir parantez açtı.

Uruguaylı futbolcudan övgüyle bahseden Dilmen, "Türk futboluna son 10 yılda bu kadar istikrarlı bir oyuncu gelmedi, gelmedi. Kimi sayarsan say." dedi.

"BÜYÜK BİR KARAKTER"

Ünlü yorumcu, açıklamasının devamında ise, "40 maçta belki bir tane iki tane sallanabilir fakat hakikaten çok farklı bir oyuncu, büyük karakter. Gidip 30 tane mi gol atacak? Hayır. Büyük bir karakter." ifadelerini kullandı.