Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu

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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve sarı kırmızılılar 25. şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu sonrası deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

RIDVAN HOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Şampiyonluğu yorumlayan Dilmen, oldukça dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Dilmen, HT Spor'da şunları söyledi:

Galatasaray'da altyapıdan gelip şampiyonluklar yaşayıp, üstüne hoca olarak 3 kere üst üste şampiyon oluyorsunuz. Türkiye'de yoktur benzeri. Şimdi o hayalleri olan çocukları düşünebiliyor musunuz?

İKİ BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPTI

Gaziantep'te kupa kazandılar ama ne taraftar rehavete girdi ne de saha dışında yönetimden bir şey duymadık. Sezonun kırılma anları Galatasaray arasından iki Beşiktaş maçıydı. İki Beşiktaş yenilgisi Galatasaray'ı şampiyon yaptı.

"KADROYLA BU KADAR OYNAMA OLMAZ DEDİK"

Sanchez var, Osimhen var. Lemina'nın gelmesi var. Galatasaray ile ilgili tespitim şu. Fenerbahçe'de ben dahil olmak üzere eleştirdiğimiz şey neydi? Kadroyla bu kadar oynama olmaz dedik. Galatasaray ligin ilk yarısını zaten 12 kişiyle oynadı. İkinci yarısını da maksimum 15-16 kişiyle oynadı.

"BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİNDEN SONRA ÇİFT SANTRAFORDAN DÖNÜŞ YAPTILAR"