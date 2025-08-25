Rıdvan Dilmen'den Süper Lig eleştirisi

Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 4-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor ekranlarında seyircisiyle buluşan Rıdvan Dilmen, mücadeleye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL FALAN YOK"

Dilmen, "Galatasaray'ın geçen seneden bu yana ülke sınırları içerisinde son 14 resmi maçta bırakın yenilgiyi, beraberliği bile yok. 41 gol attı. 4 gol yedi. Yine Türkiye'de 8 resmi maçtır gol yemiyor. Girdiği gol pozisyonları özetlere sığmıyor. Bu matematiğe bakınca 1. Galatasaray çok iyi, 2. Türkiye'de futbol falan yok." dedi.

"AVRUPA'DA YOK"

Açıklamalarına devam eden Dilmen, şunları kaydetti:

"Kadro kalitesine baktığımız zaman, Galatasaray'ın sadece yetenekle değil çalıştığını da görüyoruz. Özetlere sığmaz 10 tane pozisyonu var Galatasaray'ın. 3 maçta 10 golü var, kalesinde gol dahi görmedi. Oyuncu kalitesi gerçekten yüksek. Az önce söylediğim istatistikler Avrupa'da yok. Bu ülkede ligimizde ağır sıklet boksörler hafif sıklet boksörleri mücadele ederken görüyoruz. Türkiye'de en az 10 takım bu kapasitede hafif sıklet, bu kadar. Bu gerçekleri görmemiz lazım. 102 puanlar, 99 puanlar rekorlar. Bunlar olmaz. Bu lig niye erteleniyor ben onu da anlamıyorum. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakiplerden farkı çok"