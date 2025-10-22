Rizespor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

- Rizespor ve Başakşehir, Süper Lig erteleme maçında 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.
Dengeli geçen maçta Rizespor ve Başakşehir, gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmek istedi ama iki takımın da planları tutmadı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu beraberliğin ardından Rizespor puanını 9'a, Başakşehir ise puanını 7'ye yükseltti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de hafta sonu Rizespor, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına çıkacak.